В Афганістані збільшилося число загиблих при вибухах у мечеті

Число загиблих в результаті вибухів у мечеті в Афганістані збільшилася до 31. Про це повідомляє інформаційне агенство Pajhwok.

Раніше повідомлялося про 17 загиблих і 50 поранених в результаті вибуху в мечеті в афганській провінції Нангархар. Трагедія сталася під час п'ятничної молитви.

"Місцеві органи охорони здоров'я повідомили, що 31 тіло і десятки поранених були відправлені до лікарні", - повідомило агентство в Twitter.

Поки жодне угрупування, що діє в регіоні, не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.

Нагадаємо, у провінції Нангархар прогриміли два вибухи. Місцеве інформаційне агентство Pajhwok повідомило, що масове вбивство могло стати наслідком мінометного обстрілу, а не вибухів. У той же час телеканал 1 TV повідомив про вибух бомби всередині храму.

РБК-Україна повідомляло раніше, що в Афганістані в місті Джалабад у армійському автобусі стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.