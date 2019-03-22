В Афганістані вбили двох американських військових

Під час проведення операції в Афганістані 22 березня загинули двоє американських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місії НАТО "Рішуча підтримка".



При цьому імена загиблих в Афганістані військових США не розголошуються, поки не сповіщено їх родичів. В даний час подробиці інциденту не повідомляються.



Відзначимо, місія американських військових направлена до Афганістану для допомоги місцевій армії, яка бореться з талібами.

Нагадаємо, вчора в столиці Афганістану Кабулі під час святкування персидського Нового року сталося шість вибухів. В результаті терактів загинули шість осіб, ще 23 отримали поранення.

Вибухи біля мечеті влаштував терорист-смертник. У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану повідомляють, що в районі мечеті Карт-е-Сакхи, де проживають переважно мусульмани-шиїти, прогриміли три вибухи.

Перші два вибухи сталися біля житлових будинків. Третій вибух стався біля лікарні Алі-Абад в околицях району проживання шиїтів. Відзначимо, шиїти в Афганістані знаходяться в меншості, вони неодноразово зазнавали нападів з боку угрупувань сунітів.