В Афганістані понад 26 тисяч дітей загинули або постраждали через війну

За 14 років бойових дій в Афганістані в середньому п'ять дітей щодня гинуть або отримують поранення. За весь цей час загинули або постраждали 26 тисяч дітей.

Про це повідомляє ВВС, посилаючись на доповідь благодійної організації Save the Children ("Врятуйте дітей").

Як зазначається, з 2005 по 2019 рік не менше 26 025 дітей були вбиті або покалічені під час збройного конфлікту в Афганістані.

Країна входить до списку 11 найнебезпечніших країн, на думку Save the Children. Найгірша ситуація склалась у 2019 році, тоді 874 афганських дитини були вбиті і 2275 отримали каліцтва.

Нагадаємо, австралійських військових підозрюють у вбивстві 39 місцевих жителів в Афганістані в ході військових навчань спецназівців для бойових дій.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс продовжить місії в Афганістані після скорочення присутності Сполучених Штатів.

Зазначимо, що Пентагон оголосив про виведення частини контингенту своїх військ в Іраку і Афганістані.