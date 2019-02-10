В Афганістані за добу знищено не менше 30 бойовиків

В Афганістані триває операція проти бойовиків, що відмовилися від припинення вогню

В Афганистане за последние сутки во время проведения операции коалиционные силы и афганская армия в различных районах страны уничтожили по меньшей мере 30 боевиков группировки ИГИЛ и "Талибан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Khaama Press.

Сообщается, что в результате авиаудара коалиции в провинции Нангархар было убито 2 боевика ИГИЛ-Хорасан, так же 7 было уничтожено в провинции Гильменд и провинции Балх. Кроме этого, в провинции Газни было уничтожено 4 боевика группировки "Талибан".

В афганском городе Таринкот силы специального назначения уничтожили 13 боевиков "Талибан", а также уничтожили 2 самодельных взрывных устройства. В провинциях Кунар и Пактия также было уничтожено 4 боевика спецназом Афганистана.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 февраля в Афганистане ликвидировали более 50 боевиков. По данным афганских военных, в ходе операции в провинции Гильменд был ликвидирован по меньшей мере 31 боевик движения "Талибан", еще 11 талибов были убиты во время атаки сил специального назначения в провинции Вардак.