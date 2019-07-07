В Афганістані в результаті конфлікту на прикордонному пункті загинули 19 осіб

В окрузі Карах провінції Герат на заході Афганістану були вбиті 19 осіб, у тому числі дев'ять співробітників служби безпеки, польовий ватажок руху "Талібан" Муллах Гоусудинг і дев'ять інших бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Голова провінційної поліції Аминуллах Омаркхил заявив, що таліби-повстанці під керівництвом Муллаха Гоусудинга атакували контрольно-пропускні пункти в районі Малума. Вони спровокували запеклі бої, які тривали протягом кількох годин.

Повідомляється, що ще 15 бойовиків і шестеро силовиків отримали поранення в перестрілці За словами начальника поліції Герата, урядові сили будуть продовжувати наносити удари по бойовиках в інших районах провінції Герат.

Рух "Талібан" поки не прокоментував цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що на півдні Афганістану в провінції Пактіка бойовики "Талібан" вчинили напад на прикордонний пункт, що призвело до загибелі щонайменше 8 силовиків.

РБК-Україна писало, що в провінції Вардак на сході Афганістану ліквідували 12 бойовиків, включаючи впливового командира терористичного угрупування "талібан" Муллу Садама.