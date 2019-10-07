В Афганістані стався вибух, є жертви

В Афганістані в місті Джалабад у армійського автобуса стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLO News.

Як повідомляється, вибух стався в транспорті рикші, коли він проїжджав повз автобуса афганської армії.

"щонайменше 10 людей загинули, включаючи дитину, і 27 отримали поранення, коли здетонувала вибухівка в транспорті рикші, коли він проїжджав повз транспортний засіб афганської армії", - йдеться в повідомленні.

За даними МВС Афганістану, деякі поранені перебувають у критичному стані.

Відповідальність за теракт зараз не взяла на себе жодне угруповання.

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