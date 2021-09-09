В Афганістані залишаються ще 159 українців, - Кулеба

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби на брифінгу .

"За наявною у нас інформацією, зараз на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому. Ми працюмо через наші посольства в Таджикістані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн, які також мають зв'язки з талібами тут в Україні", - сказав міністр.

Він відзначив, що громадяни України, які звернулися до МЗС з проханням про евакуацію, не належать до груп ризику для.

"Це не журналісти, не працівники міжнародних організацій, чи громадські активісти, високопосадовці та члени їх сімей", - повідомив Кулеба.