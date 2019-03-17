В Афганістані ліквідували понад 10 бойовиків

Двоє бойовиків отримали поранення

В ходе спецоперации на севере Афганистана были ликвидированы более 10 боевиков террористической организации "Талибан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Khaama Press.

Как сообщили источники, в результате спецоперации афганских сил специального назначения и авиаударов в провинции Кундуз на севере Афганистана были убиты по меньшей мере 11 талибов.

"Подразделения афганского спецназа провели операцию в районе Чарах Дарах, в результате которой были убиты 11 боевиков движения "Талибан", еще два получили ранения", - сообщил источник.

Отмечается, что в ходу операции были уничтожены два пояса со взрывчаткой, 15 самодельных взрывных устройств, около 45 кг взрывчатки и тайник с оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и движение "Талибан" в ходе переговоров в Дохе выработали проект мирного соглашения. В основе мирного соглашения лежит четыре принципиальных условия: гарантии по борьбе с терроризмом, вывод иностранных войск, начало межафганских переговоров и всестороннее прекращение огня.

Добавим, 2 марта в результате нападения боевиков движения "Талибан" на американо-афганскую базу погибли по меньшей мере 25 афганских военных. Нападение началось с атаки террориста-смертника - он подорвался возле главных ворот базы на своем автомобиле, который был заполнен взрывчатыми веществами.