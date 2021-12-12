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В Афганістані від голоду за зиму може померти мільйон дітей, - ООН

Автор: Анна Полисученко

Згідно з аналізом ООН, 8,7 млн осіб наближаються до голоду, що ставить Афганістан на межу масового голодування. А діти - одна з найбільш вразливих частин населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Через майже чотири місяці з тих пір, як таліби захопили владу і Сполучені Штати вивели свої війська з Афганістану, країна зіткнулася з численними гуманітарними кризами, в тому числі з гострою нестачею продовольства, яка може цієї зими вбити мільйон афганських дітей.

За попередніми оцінками, 22,8 млн осіб - більше половини населення країни - зіткнуться з потенційно небезпечною для життя відсутністю продуктів.

Криза була частково спровокована економічним колапсом після захоплення влади талібами, оскільки санкції США проти групи бойовиків ізолювали країну і ускладнили доставку допомоги міжнародним організаціям.

У той же час система охорони здоров'я Афганістану знаходиться на межі краху: медична допомога на суму понад 600 млн доларів була заморожена після того, як таліби вторглися в Кабул.

Однак є кілька способів допомогти. У жовтні Сполучені Штати видали дві ліцензії, що дозволяють уряду США і деяким міжнародним організаціям, таким як ООН, взаємодіяти з Талібаном для надання гуманітарної допомоги.

Раніше ми писали, що Світовий банк надасть Афганістану 280 млн доларів допомоги.

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Афганистан