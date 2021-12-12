В Афганістані від голоду за зиму може померти мільйон дітей, - ООН

Через майже чотири місяці з тих пір, як таліби захопили владу і Сполучені Штати вивели свої війська з Афганістану, країна зіткнулася з численними гуманітарними кризами, в тому числі з гострою нестачею продовольства, яка може цієї зими вбити мільйон афганських дітей.

За попередніми оцінками, 22,8 млн осіб - більше половини населення країни - зіткнуться з потенційно небезпечною для життя відсутністю продуктів.

Криза була частково спровокована економічним колапсом після захоплення влади талібами, оскільки санкції США проти групи бойовиків ізолювали країну і ускладнили доставку допомоги міжнародним організаціям.

У той же час система охорони здоров'я Афганістану знаходиться на межі краху: медична допомога на суму понад 600 млн доларів була заморожена після того, як таліби вторглися в Кабул.

Однак є кілька способів допомогти. У жовтні Сполучені Штати видали дві ліцензії, що дозволяють уряду США і деяким міжнародним організаціям, таким як ООН, взаємодіяти з Талібаном для надання гуманітарної допомоги.