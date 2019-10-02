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В Афганістані чиновники влаштували перестрілку, є жертва

Новини » Надзвичайні події    02.10.2019 - 21:13
В Афганістані чиновники влаштували перестрілку, є жертва
Ілюстративне фото (khaama.com)

В результаті перестрілки загинув брат командира поліції

В Афганістані провінції Баглан сталася перестрілка між заступником голови ради провінції і командиром поліції міста Пулі-Хумрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, в результаті перестрілки загинув брат командира поліції, обидва стрільці були поранені.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ Афганістану направило в Баглан спеціальну комісію, яка розслідує інцидент. Комісію очолив один із заступників міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 2 жовтня, в Афганістані таліби напали на управління поліції в афганській провінції Балх, в результаті чого загинули щонайменше 11 співробітників поліції. Бойовики атакували поліцейський штаб, однак їм не вдалося взяти її під свій контроль.

Крім того, наприкінці вересня бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 15 членів виборчої комісії і спостерігачів на виборах в провінції Парван.

Додамо, що в Афганістані під час президентських виборів на кількох виборчих дільницях сталися вибухи, в результаті яких загинули дві людини, ще 27 отримали поранення.

В Афганістані таліби напали на поліцейський відділок, є жертви Таліби викрали членів виборчкому в Афганістані
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