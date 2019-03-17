В Афганістані бойовики "Талібан" захопили в полон близько 50 військових

Силовики намагалися відступити і перейти в Туркменістан, але їм було відмовлено

В афганской провинции Бадгис, где происходили ожесточенные бои между сотрудниками сил безопасности и террористами организации "Талибан", около 50 военнослужащих, которые входят в пограничную полицию, попали в плен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Председатель совета провинции Бадгис Абдул Азик Бик рассказал, что около 100 афганских военнослужащих в результате боев попытались отступить и попасть в соседний Туркменистан, но им не дали разрешения на въезд в эту страну.

Он добавил, что по этой причине около 50 афганским пограничникам пришлось сдаться в плен боевиков, в то время как еще 50 бойцов продолжили бои в самом густонаселенном районе провинции - Бала Мургаб.

"Эти солдаты боролись с талибами на протяжении долгих лет, поэтому если бы они сдались, то их бы убили", - сообщил Азик Бик.

В то же время Международный комитет Красного креста сообщил, что данное нападение талибов привело к большим жертвам. Организация принимала участие в передаче 20 тел в Корпус афганской национальной армии.

Напомним, в Афганистане ликвидировали более 10 боевиков. В результате спецоперации афганских сил специального назначения и авиаударов в провинции Кундуз на севере Афганистана были убиты по меньшей мере 11 талибов.