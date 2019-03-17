В Афганістані ліквідували понад 10 бойовиків

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Двоє бойовиків отримали поранення

У ході спецоперації на півночі Афганістану були ліквідовані більше 10 бойовиків терористичної організації "Талібан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Khaama Press.

Як повідомили джерела, в результаті спецоперації афганських сил спеціального призначення і авіаударів у провінції Кундуз на півночі Афганістану були вбиті щонайменше 11 талібів.

"Підрозділи афганського спецназу провели операцію в районі Чарах Дари, в результаті якої було вбито 11 бойовиків руху "Талібан", ще двоє отримали поранення", - повідомило джерело.

Зазначається, що в ході операції були знищені два пояси з вибухівкою, 15 саморобних вибухових пристроїв, близько 45 кг вибухівки і схованку зі зброєю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки і рух "Талібан" в ході переговорів у Досі виробили проект мирної угоди. В основі мирної угоди лежить чотири принципові умови: гарантії по боротьбі з тероризмом, виведення іноземних військ, початок міжафганских переговорів і всебічне припинення вогню.

Додамо, що 2 березня в результаті нападу бойовиків руху "Талібан" на американо-афганської базу загинули щонайменше 25 афганських військових. Напад розпочався з атаки терориста-смертника - він підірвався біля головних воріт бази на своєму автомобілі, який був заповнений вибуховими речовинами.