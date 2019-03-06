В Афганістані під час нападу на офіс будівельної компанії загинули 16 осіб

Сили безпеки Афганістану ліквідували всіх п'ятьох нападників

Вблизи аэропорта города Джелалабад на востоке Афганистана в результате нападения группы вооруженных людей на строительную компанию погибли 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В полиции заявили, что несколько боевиков проникли в здание компании. В ходе атаки себя подорвал террорист-смертник. Силы безопасности Афганистана ликвидировали всех пятерых нападавших. Мотивы нападавших пока неизвестно.

В настоящее время ответственность за атаку на текущий момент не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Напомним, в начале марта в Афганистане боевики движения "Талибан" напали на американо-афганскую базу. В результате атаки погибли по меньшей мере 25 афганских военных. Афганские чиновники и источники талибов утверждают, что нападение боевиков было совершено на один из крупнейших военных объектов Афганистана - базу Shorab в провинции Гильменд, где также находились американские войска.

По данным ООН, в течение 2018 года в результате насилия и вооруженного противостояния в Афганистане погибли 3804 гражданских, что на 11% больше, чем годом ранее. Еще 7189 мирных жителей страны в прошлом году получили ранения.