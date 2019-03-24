В Афганістані при атаці бойовиків загинуло 10 військовослужбовців

Представник Міністерства оборони Афганістану Каїса Мангал повідомив, що в результаті атаки терористів руху "Талібан" на військові пости в районі Сангін в провінції Гільменд загинули щонайменше 10 військовослужбовців, ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1TV.

Повідомляється, що таліби почали свою атаку ще в суботу, 23 березня. Офіційні власті заявляють про посилення атаки терористів на військові пости, а також збільшеній кількості проведення терактів, але при цьому офіційно не оголошували про початок весняного наступу.

У той же час губернатор провінції Омар Звак розповів, що сили безпеки Афганістану завдали відповідні авіаудари по бойовиках "Талібану", які також зазнали втрат.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані під час міського свята стався подвійний вибух. Вибухи прогриміли під час святкування Дня фермерів, в якому брало участь близько тисячі чоловік, відразу ж після першого вибуху на стадіоні почалася паніка, співробітники Сил безпеки закликали людей заспокоїтися, але в цей момент стався другий вибух в наметі, де були продукти фермерів для демонстрації.