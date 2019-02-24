В Афганістані у 2018 році загинула рекордна кількість мирних жителів

Всього загинули 3804 мирних жителів

В течение прошлого года в результате насилия и вооруженного противостояния в Афганистане погибли 3804 гражданских, что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается в докладе Миссии Организации Объединенных Наций (ООН), еще 7189 мирных жителей страны прошлого года получили разнообразные ранения. В ООН отмечают, что зафиксированное в прошлом году количество погибших и раненых гражданских - самое высокое в Афганистане с 2009 года, когда организация начала вести такую статистику.

Среди погибших по меньшей мере 927 детей, что составляет 25% от числа всех погибших гражданских, говорится в докладе. Это также рекордный показатель. Значительный рост количества жертв среди детей произошло в результате ударов с воздуха, а также нападений террористов-смертников.

Экстремистские группировки, такие как движение "Талибан" и террористическая группировка "Исламское государство", ответственны за 63% гражданских жертв в Афганистане. Доля пострадавших в результате нападений "Талибана" несколько сократилась - до 37% по сравнению с 44-мя годом ранее. Еще 24% гражданских от общего количества пострадавших в результате действий правительственных сил, проправительственных группировок и международной коалиции.

Для сравнения, в 2017 году в Афганистане ООН зафиксировала 3440 погибших и 7019 раненых гражданских.

Напомним, 21 февраля в Афганистане шесть мирных жителей были убиты после того, как их автомобиль подорвался на придорожной бомбе в восточной провинции Лагман.

Ранее на юге Афганистана в результате авиаудара в провинции Гильменд погиб по меньшей мере 21 мирный житель.