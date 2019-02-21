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В Афганістані від вибуху закладеної біля дороги бомби загинули мирні жителі

Новини » Надзвичайні події    21.02.2019 - 03:39
В Афганістані від вибуху закладеної біля дороги бомби загинули мирні жителі
Ілюстративне фото (twitter.com/Nantle)

Жодне терористичне угрупування не взяло відповідальність за вибух

В Афганістані шість мирних жителів було вбито після того, як їх автомобіль підірвався на придорожній бомбі в східній провінції Лагман. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомив представник губернатора провінції Асадулла Давлатзай, жертви їхали в район Каргай, коли вибухнула бомба 19 лютого.

Жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад. Проте влада Афганістану зазначає, що бойовики "Талібану" регулярно встановлюють вибухівку для афганських та іноземних сил безпеки. Бомби часто вбивають або калічать мирних жителів.

Згідно зі щоквартальним звітом Місії ООН по сприянню Афганістану, в період з січня по вересень 2018 року були вбиті близько 2800 цивільних осіб і поранені понад 5200.

Нагадаємо, 19 лютого в сирійському Ідлібі, який на даний момент залишається під контролем ісламістів, стався подвійний теракт. Відомо про загибель не менше 24 осіб.

 

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