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З Афганістану хочуть виїхати ще близько 100 українців, - МЗС

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Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 15:35
З Афганістану хочуть виїхати ще близько 100 українців, - МЗС Фото: в Афганістані лишаються ще близько 100 українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України має інформацію про ще близько 100 українців на території захопленого талібами Афганістану. Ці громадяни воліють виїхати з Афганістану в Україну.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Українська сторона постійно підтримує зв'язок з громадянами, які хочуть евакуюватися.

"Наше посольство в Таджикистані підтримує із ними зв‘язок. Щойно з‘явиться чергова можливість залишити країну, громадяни отримають інструкції про подальші дії", - пояснив представник міністерства.

Нагадаємо, вчора в Київ прилетів ще один евакуаційний рейс з Афганістану.

Як писало РБК-Україна, вчора з Афганістану евакували 30 українців та членів їх родин.

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