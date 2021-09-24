З Афганістану хочуть виїхати ще близько 100 українців, - МЗС
Фото: в Афганістані лишаються ще близько 100 українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство закордонних справ України має інформацію про ще близько 100 українців на території захопленого талібами Афганістану. Ці громадяни воліють виїхати з Афганістану в Україну.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.
Українська сторона постійно підтримує зв'язок з громадянами, які хочуть евакуюватися.
"Наше посольство в Таджикистані підтримує із ними зв‘язок. Щойно з‘явиться чергова можливість залишити країну, громадяни отримають інструкції про подальші дії", - пояснив представник міністерства.
Нагадаємо, вчора в Київ прилетів ще один евакуаційний рейс з Афганістану.
Як писало РБК-Україна, вчора з Афганістану евакували 30 українців та членів їх родин.