З Афганістану хочуть евакуюватись 120 українців, - МЗС

Кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла до 120. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Мова йде про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок.
"Станом на ранок, 120 громадян України та члени їхніх родин виявили бажання евакуюватися із Афганістану", - повідомив спікер МЗС.
В аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти громадян. Водночас, на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам.
Паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації наших громадян. Ніколенко не уточнив, які саме.
Ті українці, які знаходяться в країні і мають бажання повернутися, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані.
Родичі можуть зателефонувати на "гарячу лінію" МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати найбезпечніший варіант допомоги.
Нагадаємо, в Кабулі залишилися посольства тільки трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану.