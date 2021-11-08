Афганістан запускає вакцинацію дітей від поліомієліту: щеплень не було 3 роки

В Афганістані з понеділка почнуть прищеплювати дітей від поліомієліту. Щеплення від цієї хвороби афганські діти не отримували три роки, в результаті чого вона стала епідемією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я від "Талібану" Каландар Ебад заявив, що з понеділка в Афганістані стартує чотириденна програма вакцинації від поліомієліту.
"Без сумніву, поліомієліт - це хвороба, яка без лікування або вб'є наших дітей, або викличе у них постійну інвалідність, тому в цьому випадку єдиний спосіб - провести вакцинацію", - сказав він.
Програмою вакцинації буде охоплено 10 мільйонів афганських дітей. Чиновник Міністерства охорони здоров'я у відділі ліквідації поліомієліту Нек Валі Шах Момін сказав, що майбутнє завдання є "гігантським" і вимагатиме "підтримки всіх пов'язаних департаментів".
Зазначимо, що в Афганістані вакцинація дітей від поліомієліту не була можливою через тривалий конфлікт афганської влади з талібами
з 2018 року близько 3,3 мільйона дітей пропустили вакцинацію від поліомієліту, в результаті чого паразитична хвороба стала ендемічною.