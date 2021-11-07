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В Афганістані вбили чотирьох жінок після дзвінка про евакуацію

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Афганістан, Неділя 07 листопада 2021 06:47
В Афганістані вбили чотирьох жінок після дзвінка про евакуацію Фото: в Афганістані вбили чотирьох жінок після дзвінка про евакуацію (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Афганістані чотирьох жінок виявили вбитими в північному місті Мазарі-Шаріф після телефонного дзвінка з пропозицією "приєднатися до евакуаційного рейсу". Однією з жертв була активістка з прав жінок і викладачка університету Фрозан Сафі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Тіла були виявлені в одному з будинків в межах населеного пункту. У зв'язку з інцидентом заарештували двох осіб.

"Затримані на допиті зізналися, що жінок запросили в будинок саме вони. Триває розслідування, справу передано до суду", - вказав представник афганського Міністерства внутрішніх справ талібів Карі Сайеда Хості.

Троє співрозмовників, які побажали залишитися анонімними, чули, що жінкам дзвонили із запрошенням приєднатися до евакуаційного рейсу. Востаннє загиблих бачили живими, коли вони сідали в автомобіль.

"Я знала одну з цих жінок, Фрозан Сафі. Вона була дуже відомою в місті активісткою серед жінок", - розповіла на умовах анонімності співробітниця міжнародної організації.

Три тижні тому їй також дзвонив невідомий з пропозицією допомогти дістатися до безпечного місця за кордоном.

"Він знав всю інформацію про мене, попросив мене надіслати документи, хотів, щоб я заповнила анкету, прикидався посадовою особою з мого офісу, відповідальною за надання інформації США для моєї евакуації", - згадала вона.

Жінка додала, що дзвінок здався їй підозрілим, і вона заблокувала контакт. "Мені вже було страшно. Я постійно боюся, що хтось підійде до мене, відвезе кудись і пристрелить", - поділилася співрозмовниця.

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