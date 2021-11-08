Афганістан запускає вакцинацію дітей від поліомієліту: щеплень не було 3 роки

В Афганістані з понеділка почнуть прищеплювати дітей від поліомієліту. Щеплення від цієї хвороби афганські діти не отримували три роки, в результаті чого вона стала епідемією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я від "Талібану" Каландар Ебад заявив, що з понеділка в Афганістані стартує чотириденна програма вакцинації від поліомієліту.

"Без сумніву, поліомієліт - це хвороба, яка без лікування або вб'є наших дітей, або викличе у них постійну інвалідність, тому в цьому випадку єдиний спосіб - провести вакцинацію", - сказав він.

Програмою вакцинації буде охоплено 10 мільйонів афганських дітей. Чиновник Міністерства охорони здоров'я у відділі ліквідації поліомієліту Нек Валі Шах Момін сказав, що майбутнє завдання є "гігантським" і вимагатиме "підтримки всіх пов'язаних департаментів".

Зазначимо, що в Афганістані вакцинація дітей від поліомієліту не була можливою через тривалий конфлікт афганської влади з талібами . Більш того, сам " Талібан" наклав заборону на прищепні бригади в тих частинах країни, які він контролював до захоплення Кабула. Також деякі священнослужителі стверджували, що вакцинація була антиісламською або що вакцинатори були шпигунами Заходу.