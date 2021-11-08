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Афганістан запускає вакцинацію дітей від поліомієліту: щеплень не було 3 роки

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Афганістан, Понеділок 08 листопада 2021 03:56
Афганістан запускає вакцинацію дітей від поліомієліту: щеплень не було 3 роки Фото: в Афганістані почнуть прищеплювати дітей від поліомієліту (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Афганістані з понеділка почнуть прищеплювати дітей від поліомієліту. Щеплення від цієї хвороби афганські діти не отримували три роки, в результаті чого вона стала епідемією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я від "Талібану" Каландар Ебад заявив, що з понеділка в Афганістані стартує чотириденна програма вакцинації від поліомієліту.

"Без сумніву, поліомієліт - це хвороба, яка без лікування або вб'є наших дітей, або викличе у них постійну інвалідність, тому в цьому випадку єдиний спосіб - провести вакцинацію", - сказав він.

Програмою вакцинації буде охоплено 10 мільйонів афганських дітей. Чиновник Міністерства охорони здоров'я у відділі ліквідації поліомієліту Нек Валі Шах Момін сказав, що майбутнє завдання є "гігантським" і вимагатиме "підтримки всіх пов'язаних департаментів".

Зазначимо, що в Афганістані вакцинація дітей від поліомієліту не була можливою через тривалий конфлікт афганської влади з талібами. Більш того, сам "Талібан" наклав заборону на прищепні бригади в тих частинах країни, які він контролював до захоплення Кабула. Також деякі священнослужителі стверджували, що вакцинація була антиісламською або що вакцинатори були шпигунами Заходу.

В результаті з 2018 року близько 3,3 мільйона дітей пропустили вакцинацію від поліомієліту, в результаті чого паразитична хвороба стала ендемічною.

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