ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Афганістан отримає 12 мільярдів доларів допомоги

Автор: Инна Собора

Афганістан отримає близько 12 мільярдів доларів допомоги від світової спільноти. Кошти будуть отримані у найближчі дні

Популярні новини

Про це пише DW.

Міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі повідомив, що на наступний рік Афганістану пообіцяли 3 мільярди доларів. Очікується, що в подальші три роки обсяг підтримки зберігатиметься на тому ж рівні.

Спецпредставниця генсекретаря ООН з Афганістану Дебора Лайонс наголосила, що ці кошти "надійдуть не просто так". Їхнє надання прив'язане до умови раціонального витрачання, уряд у Кабулі повинен буде також надати відповідний звіт.

Крім того, ЄС у наступні чотири роки надасть Афганістану 1,2 мільярда доларів. Ця допомога може опинитися під загрозою у разі зростання насильства в регіоні.

Нагадаємо, в Афганістані на тлі заяв про міжнародну допомогу прогриміли вибухи. В результаті 14 загиблих та 45 поранених.

Раніше міністерство оборони США оголосило про виведення частини контингенту своїх військ в Іраку та Афганістані.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Афганистанмировая арена