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Афганістан відкликав свого посла в Пакистані через скандал

Новини » Політика    26.03.2019 - 21:57
Афганістан відкликав свого посла в Пакистані через скандал
Фото: прапор Афганістану (колаж РБК-Україна)

Це вже третій дипломатичний скандал між Кабулом і Ісламабадом за останній місяць

Уряд Афганістану відкликало у вівторок, 26 березня, свого посла з Пакистану через "безвідповідальних", на думку Кабула, коментарів пакистанського прем'єра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це вже третій дипломатичний скандал між Кабулом і Ісламабадом за останній місяць.

"Офіційний Кабул відкликав з Пакистану свого посла. Причиною цього стали "безвідповідальні" коментарі пакистанського прем'єра Імрана Хана про те, що в Афганістані треба сформувати тимчасовий уряд", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, прем'єр Пакистану Імран Хан у понеділок, 25 березня, заявив журналістам, що формування тимчасового уряду в Афганістані "полегшить мирні переговори між США і талібами", оскільки ісламісти відмовляються розмовляти з нинішнім урядом країни. У Кабулі слова пакистанського прем'єра відразу назвали ознакою "інтервенціонізму, безвідповідальності і неповагу до національного суверенітету і самовизначення народу Афганістану".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на півночі сектора Газа ізраїльські військові застосували зброю при розгоні акції протесту. Тоді поранення отримали дев'ять палестинців.

Крім того, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від призначеної посла Аргентини в Україні Елени Летісії Тереси Микусинськи.

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