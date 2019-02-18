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Палестина повідомила про застосування зброї проти мітингувальників ізраїльськими військовими

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 02:16
Палестина повідомила про застосування зброї проти мітингувальників ізраїльськими військовими
Ілюстративне фото (twitter.com/anadolu)

Поранення отримали дев'ять палестинців

На півночі сектору Газа ізраїльські військові застосували зброю при розгоні акції протесту. Як інформує РК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

За інформацією МОЗ Палестини, при розгоні акцій протесту поранення отримали дев'ять палестинців. Мітинги проводяться з 30 березня на кордоні Ізраїлю і сектора Газа. Вони приурочені до 42 річниці "Дня землі".

За даними Anadolu, за весь час протестів на кордоні сектора Газа і Ізраїлю загинули понад 230 палестинців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху нещодавно заявив, що інженерні підрозділи Армії оборони Ізраїлю розпочали будівництво надземного "розумного паркану" на кордоні з сектором Газа. Даний бар'єр будується для стримування можливих загроз з боку палестинців.

Відзначимо, що в кінці 2018 року Ізраїль зафіксував, що в його сторону була запущена ракета з сектора Газа. Ніхто не постраждав.

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