Палестина повідомила про застосування зброї проти мітингувальників ізраїльськими військовими

Ілюстративне фото (twitter.com/anadolu)

Поранення отримали дев'ять палестинців

На півночі сектору Газа ізраїльські військові застосували зброю при розгоні акції протесту. Як інформує РК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

За інформацією МОЗ Палестини, при розгоні акцій протесту поранення отримали дев'ять палестинців. Мітинги проводяться з 30 березня на кордоні Ізраїлю і сектора Газа. Вони приурочені до 42 річниці "Дня землі".

За даними Anadolu, за весь час протестів на кордоні сектора Газа і Ізраїлю загинули понад 230 палестинців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху нещодавно заявив, що інженерні підрозділи Армії оборони Ізраїлю розпочали будівництво надземного "розумного паркану" на кордоні з сектором Газа. Даний бар'єр будується для стримування можливих загроз з боку палестинців.

Відзначимо, що в кінці 2018 року Ізраїль зафіксував, що в його сторону була запущена ракета з сектора Газа. Ніхто не постраждав.