Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции

Полномасштабная война Украины против российских захватчиков длится уже десять месяцев. За это время сотни тысяч украинцев адаптировались к обстоятельствам, будь то обстрелы, блэкаут или соленая водопроводная вода. На "военные рельсы" встал бизнес, научившись работать в условиях частичной неопределенности.

Адаптация коснулась всех, без исключения. Не обошла она и мошенников. Схемы, которые они до этого использовали, преступники переформатировали под военные реалии, воруя у переселенцев, волонтеров и самих военнослужащих.

"Риелторы" для мигрантов

Война заставила многих украинцев стать вынужденными переселенцами. Жители прифронтовых территорий в спешке покидали свои дома, пытаясь найти безопасное место. Одни решили уехать заграницу и переждать военные действия там, другие выбрали относительно безопасные регионы внутри страны. С начала вторжения и в течение нескольких месяцев в Украине произошла активная внутренняя миграция, в основном, в западные города.

Ввиду того, что срочная аренда жилья стала одной из самых востребованных услуг, логично было ожидать, что преступники этим воспользуются. Мошенничество под видом сдачи в аренду домов и квартир стало самым распространенным и популярным среди злоумышленников. По большому счету, ничего нового аферисты не придумали, говорит РБК-Украина начальник отдела противодействия разновидностям онлайн-мошенничества Департамента киберполиции Кирилл Водяницкий.

Один из наиболее циничных случаев, как сообщили в полиции, произошел с семьей из-под Харькова, которая срочно искала приют на Западе Украины. Женщина, обрадовавшись, что нашла жилье, отправила "арендодателю" 4 тысячи гривен в качестве залога. В город она и еще три семьи с четырьмя детьми приехали ночью, но по геотегу, который им сбросили, они вместо дома обнаружили кладбище.

"Позвонив арендодателю, женщина услышала в ответ на свое возмущение фразу "здесь вам и место", – добавляют в полиции.

Злоумышленником оказался 27-летний житель Киевской области, который после начала войны переехал в Ужгород. Он и еще трое его друзей, живших в Киеве, решили организовать "бизнес", успев "выручить" 350 тысяч гривен и обманув 55 человек. Все соучастники уже за решеткой по статье о мошенничестве, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Деньги, изъятые при очередном задержании (фото: Facebook-сторінка СБУ)

Подобная схема работала и до войны, она довольно простая – клиента уговаривают отправить предоплату. Аргументы в каждом индивидуальном случае могут быть разные – большое количество других желающих, необходимость решить вопрос быстро, потому что "арендодателю" нужно срочно куда-то уехать и из рук в руки передать деньги не получится. В условиях, когда переехать надо быстро не по собственному желанию, а из соображений безопасности, такие слова могут стать решающими, и злоумышленники не брезгуют этим воспользоваться.

Мошенники могут даже показать якобы "свои" документы, чтобы вызвать доверие, включая чей-то паспорт или права собственности. Итог один – ни денег, ни жилья.

Та же схема работает и в случае покупки чего-либо в интернете. После того, как Россия взяла курс на уничтожение критической инфраструктуры и в Украине начались длительные блэкауты, люди в попытках приспособиться стали скупать все, что поможет жить без электричества. Один из самых востребованных товаров – генератор.

Пенсионерка Оксана Жуматий живет во Львовской области, которая с первых дней массированных обстрелов страдает от недостатка электричества. Вместе с мужем женщина решила, что пора покупать генератор, поскольку с наступлением холодов дом быстро остывает. Объявление о продаже необходимой техники Оксана нашла в одной из групп Facebook, договорилась о покупке и заплатила предоплату – 600 гривен. "Продавец" аргументировал это тем, что тоже не может всем доверять и тратить деньги на пересылку. После частичной оплаты мужчина пропал.

"Я писала ему везде, звонила. А потом он ответил, начал материться, перепутал меня с кем-то, кричал, что я его сдала. Я написала, что я не та, за кого он меня принял, а он мне: "Ты попала под раздачу". Я спросила, какую, а он мне: "Акцию". Он так смеялся надо мной, говорил, что я "лохушка", – рассказывает Оксана в комментарии РБК-Украина.

В этой ситуации, говорит женщина, не столько жалко денег, сколько поражает факт самого обращения. "Меня больше всего убило, что он смеялся надо мной. У нас выключают свет, а все зависит от света, чтобы и тепло было, и остальное. Это цинично. Мы себе откладывали деньги, мы люди уже зрелые, куча болячек, хочется тепла, а тут так развели", – говорит Оксана.

В полиции в этом случае дают универсальный совет – никогда не платить залог, если "арендодатель" или "продавец" неизвестны. Аргументы вроде тех, которые использовали злоумышленники в вышеописанных историях, неубедительны – клиент всегда рискует больше, говорит сотрудник агентства недвижимости во Львове "Дім Лева" Николай Ковалевский.

"Нужно проверять элементарно деньги, куда они идут. Не скидывать на физическое лицо деньги, никаких предоплат. А сбрасывать на ФЛП. Мы все стараемся быть зарегистрированными, иметь определенный вид деятельности, заключаем договор. Сейчас с этим нет проблем, хотя бы онлайн. Мы постоянно заключаем такие соглашения", – говорит Ковалевский в комментарии РБК-Украина.

Реальные продавцы всегда имеют альтернативу в виде наложенного платежа, а законопослушные риелторы никогда не будут просить залог до просмотра квартиры и всех необходимых документов. Отказ от любой предоплаты – универсальная защита от преступников.

Деньги на крови

Мошенник не изобретает новых форм – он идет по пути наименьшего сопротивления, то есть предлагает знакомые потенциальным жертвам услуги. В первые месяцы войны людям, живущим в зоне боевых действий, перед тем, как найти жилье, надо было выехать из опасного места. Появились услуги эвакуационных перевозок и то, когда этим воспользуются преступники, стало вопросом времени.

По мере актуальности вопроса эвакуации в интернете стали появляться соответствующие объявления. Один 23-летний молодой человек обещал, что сможет вывезти не только из "горячих точек", но и из непосредственно оккупированных территорий, в том числе Мариуполя.

В среднем, его услуги стоили от 5 до 17 тысяч гривен. Отчаявшиеся люди, в попытках вырваться из окружения захватчиков, платили деньги заранее, но никто их эвакуировать не собирался. Мошенника задержали, сегодня ему грозит до 8 лет лишения свободы.

"Схожая черта мошенников – алчность и желание иметь легкие деньги. Это интернет, там не видно человека. Это же не классические "цыгане подошли, обманули". Мошенник видит перед собой экран монитора и телефон. Он не видит, кого дурит, поэтому не страшно", – отметил Кирилл Водяницкий.

Еще одна тема – торговля тем, что необходимо военным. Мошенники стараются заработать на всем – от продажи автомобиля на передовую до парафина для окопных свечей. С последним преступники обманули волонтерку Оксану Довгань. Женщина занималась изготовлением окопных свечей еще задолго до наступления холодов.

"Мы постоянно в поисках парафина, хочется дешевле купить, потому что донатов не хватает. Люди донатят, помогают, всем благодарна, но люди тоже истощаются. Так как у нас очень мало сборов, стараемся найти подешевле, потому что парафина, воска очень много надо. Один килограмм идет приблизительно на 4-5 свечей", – рассказывает Оксана в комментарии РБК-Украина.

Окопные свечи (фото: кадр из видеосюжета)

В поисках более дешевого товара женщина наткнулась на объявления в Facebook. Парафин предлагали за 80 гривен – цена более выгодная, чем обычная стоимость, к тому же были положительные отзывы. Оксана заказала парафина на 2 тысячи гривен, потратив то, что ей жертвовали люди. После чего "продавщица" сначала отодвигала сроки отправки, а потом и вовсе исчезла. Оксана отметила, что не жалеет о деньгах, она их возместила из собственной зарплаты. Ее больше расстроило, что она невольно подвела тех, кто ждал этих свечей в срок.

"Меня разрывает, что за этих людей наши парни воюют, в том числе, прикрывают их. Это обидно до слез. Я в шоковом состоянии была. Я понимала, что мошенники есть, но чтобы вот в такое время красть деньги – это настолько цинично и позорно, у меня слов нет", – добавила Оксана.

Подобных краж в сегодняшних реалиях довольно много. В полиции, говоря о статистике, приводят в пример жительницу Одесской области, которая размещала объявления о продаже автомобилей, при этом выбирала те авто, которые пользуются спросом у военных. Получив предоплату, злоумышленница исчезала. Сегодня она за решеткой.

Еще один мошенник – 31-летний мужчина пошел дальше и стал просто копировать настоящие объявления о сборах средств и менять реквизиты карт на свои. Неравнодушные люди 53 раза переслали ему деньги, будучи уверенными, что помогают ВСУ. Сегодня мужчина сидит в СИЗО, ожидая приговора.

"Мошенники что делают? Они используют то, что сейчас актуально. У них задача какая – каким-то образом вас обмануть, чтобы вы сделали то, что они хотят. И их цель – это ваши деньги. Холодно – нужны генераторы, "продаем" генераторы. Война – "продаем" амуницию", – добавил Водяницкий.

Ловля на живца

Помимо схемы с предоплатами, мошенники используют фишинг (от английского слова "fishing" – рыбалка). Это относительно новая методика воровства денег и базируется она на доверии к официальным платформам или проверенным сайтам.

Например, под предлогом получения "незапланированной" финансовой помощи от государства в платформе "Дія" жертве предлагают пройти по ссылке. Внешне сайт может выглядеть также, но форма для оплаты будет другой. Избежать этого просто – не нужно переходить по незнакомым ссылкам и вводить в платежных формах данные своих банковских карт.

В киберполиции, кроме схем с предоплатами и фишингом, описывают еще две самые распространенные методики воровства. Одна из них – звонок от "службы безопасности вашего банка". Мошенники обычно быстро говорят о какой-нибудь проблеме с картой и, не давая времени для размышлений, начинают сыпать вопросами. Цель – выведать данные о карте.

"Они звонят, говорят: "Здравствуйте, служба безопасности банка". В этом случае надо просто сразу закончить этот разговор и позвонить в свой банк. Служба безопасности банка никогда никому не звонит. В 99% случаев реальный банк только подтвердит, что проблемы, о которой сказали мошенники, на самом деле нет", – сообщил Водяницкий.

Изобличение ботофермы (фото: сайт киберполиции)

Четвертый способ – письмо от "друга". Жертве пишет человек, которого он хорошо знает. Тот сообщает, что попал в беду и ему нужны деньги. Выглядит это максимально достоверно, потому что "друг" пишет со своего номера или аккаунта. Мошенники обычно либо взламывают аккаунт "потерпевшего", либо дублируют sim-карту, чтоб создавалось впечатление, что вам пишет ваш знакомый.

В этом случае аферисты обычно пытаются сыграть на эмоциях – матери пишет "сын" и говорит, что попал в аварию и срочно нужны деньги. Самый быстрый способ проверить, правда ли это – позвонить человеку по открытой связи и задать вопрос.

Схема, кстати, также обрела свой "военный аналог" – семьи, чьи сыновья или дочери сегодня воюют в рядах ВСУ, звонят и говорят, что их ребенок в плену, а для освобождения нужна плата. Мошенников, прибегнувших к подобной модели обмана, разоблачила СБУ.

При этом преступники придумали целый перечень "услуг" – к примеру, за один только "разговор" с военным они просили от 10 до 50 тысяч гривен. За вызволение из плена – до 200 тысяч, а доставка тела погибшего – 10 тысяч. Отчаявшиеся от горя семьи присылали злоумышленникам деньги и ожидаемо ничего не получали взамен.

Организатором оказался бывший заключенный, который на сегодняшний день живет в Мариуполе, а в Запорожье у него была сообщница – она отвечала за "финансовую составляющую". Ее задержали, а вот организатор пока недоступен.

Сегодня киберполиция обрабатывает свыше 40 тысяч обращений. Обманутые люди, в первую очередь, говорят не о деньгах. Жертв мошенников поражает тот факт, что преступники не гнушаются войной и продолжают свою "деятельность", обманывая тех, кто находится в сложнейшем финансовом и моральном положении. Единственное, что остается делать, раз мошенников не избежать – знать их схемы и простые правила, как на не попасться на их крючок.