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Всі АЕС України працюють стабільно в штатному режимі,- "Енергоатом"

Автор: Олександр Білоус

Всі атомні електростанції України-Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська - вранці 24 лютого працюють у штатному режимі. Вироблення електроенергії-стабільні, порушення меж і умов безпечної експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

"Жодних проявів, що свідчать про можливість вчинення будь - яких дій, які могли б призвести до порушень умов безпечної експлуатації АЕС, не зафіксовано", - додали в НАЕК "Енергоатом".

Як наголошується в повідомленні, основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об'єктів станцій за межами їх захищених зон - під посиленим наглядом особового складу військових частин, що забезпечують охорону і оборону АЕС, а також загонів воєнізованої охорони підприємств, всі вони переведені в режим посиленого чергування. Також посилено фізичний захист АЕС.

"Енергоатом" експлуатує 15 атомних реакторів і виробляє близько 60 відсотків електроенергії України.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили, що станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює у нормальному режимі, частота стабільна - 50 Гц. Об'єкти магістральної мережі функціонують без перебоїв.

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