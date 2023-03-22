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Аэроразведка пограничников уничтожила миномет с личным составом россиян (видео)

Фото: аэроразведка пограничников уничтожила миномет с личным составом россиян (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники показали, как уничтожают минометный расчет российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Пограничная аэроразведка обнаружила вражеский минометный расчет - ВСУ уничтожили", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта, при этом войска РФ, понеся потери, продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Напомним, по данным на утро среды, 22 марта, ВСУ ликвидировали за сутки 920 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 167490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 танков, 8 ББМ и 16 БПЛА.

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