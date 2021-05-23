В аеропорту Мінська затримали засновника Nexta

Літак компанії Ryanair, на борту якого перебував Протасевич, здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту Мінська. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Сам літак прямував з Афін до Вільнюса.

"Літак раптово подав сигнал лиха і поміняв курс", - йдеться в повідомленні.

Після того як літак перевірили, на його борту вибуховий пристрій не виявили. Однак всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був засновник Nexta, журналіст Роман Протасевич.

Видання зазначає, що перед вильотом журналіст повідомив, що помітив за собою стеження.

"У Білорусі йому загрожує смертна кара. Лукашисти захопили літак, щоб заарештувати Протасевича", - йдеться в повідомленні.