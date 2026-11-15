В аэропорту Майами столкнулись пассажирский и грузовой самолеты: есть пострадавшие

Пассажирский самолет Copa Airlines столкнулся с грузовым Boeing 767 компании UPS в Международном аэропорту Майами. Кончик крыла пассажирского лайнера задел нос грузового самолета после того, как тот уехал на его траекторию движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и аудиозаписью переговоров диспетчеров с пилотами, экипаж UPS должен был уступить дорогу самолету Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines, направлявшемуся к выходу на посадку. Грузовой самолет, выполнявший рейс в Боготу, оказался на пути пассажирского борта.
После столкновения диспетчер уточнил у пилота UPS, задел ли его самолет рейс 427 авиакомпании Copa. В ответ тот сказал: "Мы заехали слишком далеко, и тогда он задел нас крылом".
Инцидент произошел около 21:00 по местному времени. FAA приступило к расследованию обстоятельств столкновения.
На борту самолета Copa Airlines, прибывшего из Панама-Сити, находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам. По предварительной оценке, они получили незначительные травмы.
В компании UPS сообщили, что члены экипажа грузового самолета не пострадали. Оба перевозчика заявили о готовности сотрудничать с властями во время расследования.
Столкновение самолетов произошло на следующий день после масштабного сбоя в работе системы управления воздушным движением США. Из-за технической неисправности и перегрузки данными были нарушены работа связи и радиолокационных систем. Это привело к самой продолжительной общенациональной остановке полетов в стране за два десятилетия.
По данным авиационной аналитической компании FlightAware, в субботу в США отменили более 6600 рейсов, а еще 8350 задержали. По состоянию на 00:40 воскресенья по нью-йоркскому времени количество отмененных рейсов выросло еще на 1100, а задержанных – более чем на 600.
Президент США Дональд Трамп предположил, что причиной ограничения авиаперелетов стало устаревшее оборудование FAA, часть которого, по его словам, около 55 лет. Он подчеркнул, что необходимость заменить эту технику уже обсуждали с Конгрессом, однако этого до сих пор не сделали.
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что в понедельник обратится в Конгресс с просьбой выделить 50 млрд долларов чрезвычайного финансирования. Средства планируют направить на реформирование системы управления воздушным движением.