У аеропорту "Київ" попередили про затримку рейсів

Затримання пов'язані із сильними туманами

В Международном аэропорту "Киев" 1 февраля в связи с сильным туманом задерживаются или отменяют некоторые рейсы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта в Facebook.

Как отмечается, видимость, по состоянию на 15:00 составляет 300 - 550 м, вертикальная видимость - 70 м, коэффициент сцепления на ВПП - 0,4.

Отменены рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus).

Кроме того, задерживаются рейсы на вылет в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan).

Также задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера. В связи с этим, авиабилеты в обратном направлении также вылетят с опозданием.

Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.

В аэропорту уверяют, что пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено питание, всем, кому необходимо будет предоставлена гостиница.

РБК-Украина писало, что 30 января из-за усиления снегопадов в Европе задерживается ряд авиарейсов. В частности, рейсы задерживали в аэропортах Манчестера (Великобритания), Парижа (Франция), Лиле (Франция) и Брюссель (Бельгия).