В аеропорту Канади літак Трюдо зіткнувся з автобусом

Літак, на якому прилетів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, зіткнувся з автобусом на аеродромі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Повідомляється, що інцидент стався у Вікторії, столиці провінції Британська Колумбія. Автобус для представників ЗМІ, який стояв на аеродромі, під час від'їзду зачепив крило літака, на якому Джастін Трюдо подорожує під час своєї передвиборчої кампанії.

До Вікторії Трюдо прибув разом з членами виборчого штабу і журналістами в перший день передвиборчої кампанії для ведення агітації.

Під час зіткнення ніхто не постраждав, але поки неясно, чи літак вимагатиме ремонту. За словами керівника виборчого штабу Ліберальної партії, негайних змін у планах прем'єр-міністра не буде. При цьому, професійна оцінка пошкоджень буде проведена.

Фото: Літак Трюдо зіткнувся з автобусом (CBC News)

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розпуск парламенту.З цього моменту почалася 43-я передвиборна кампанія в канадській історії. Парламентські вибори в Канаді пройдуть 21 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в московському аеропорту "Шереметьєво" (Росія) два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі. Літаки авіакомпаній Royal Flight і "Аерофлот" при буксируванні зіткнулися крилами по дотичній. Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами.