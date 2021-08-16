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В аеропорту Кабула відкрили вогонь по військових США. Двох нападників застрелили

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Афганістан, Понеділок 16 серпня 2021 17:37
В аеропорту Кабула відкрили вогонь по військових США. Двох нападників застрелили Фото: в аеропорту Кабула відкрили вогонь по військових США (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В аеропорту Кабула двоє озброєних людей відкрили вогонь по американських військовослужбовцях. Двох нападників застрелили військові США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник оборонного відомства Сполучених Штатів заявив, що чоловіки були озброєні, проте він не може підтвердити або вони є членами "Талібану".

Крім того, один американський військовослужбовець отримав вогнепальне поранення в результаті іншого інциденту в аеропорту, проте за словами чиновника, обставини не підтверджені.

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Афганистан Кабул
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