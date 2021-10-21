В аеропорту Дніпра почали будувати нову злітно-посадкову смугу

"Будівництво нової злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра - історична подія. Важливий проект для Дніпропетровської області та для України в цілому. Адже сучасне летовище – не лише можливість подорожувати з комфортом. Це залучення інвестицій, розвиток економіки, інфраструктури, туризму", - сказав Орлов.

Злітно-посадкову смугу будує міжнародна компанія Onur Construction International, яка раніше вже збудувала ЗПС аеропорту Запоріжжя, термінал D і перон аеропорту "Бориспіль".

Після завершення будівництва у Дніпрі зміниться категорія летовища. Там зможуть приймати навіть найбільші літаки, зокрема - Boeing 777 та Airbus A330. На новій смузі встановлять новітнє світлосигнальне та радіотехнічне обладнання, яке дозволить садити літаки навіть у туман. Також зроблять новітню систему енергоживлення, потужне водовідведення та сучасні очисні споруди.

"Нині - підготовчі роботи до будівництва перону перед терміналом. Знімаємо непридатний ґрунт. На майданчику працює майже 40 одиниць техніки та майже сотня фахівців. З часом нарощуватимемо потужності", - розповів керівник проєкту будівництва аеродрому від компанії Onur Construction International Джандан Тюмер.

Паралельно приватний інвестор - компанія DCH працює над зведенням нового терміналу.

"Буде три будівлі - пасажирський термінал, VIP-термінал та адміністративно-побутовий комплекс", - сказав представник DCH Павло Прусак.

Щороку летовище нарощуватиме пасажиропотік. Спершу його планують збільшити в 2,5 рази - до понад 1 млн пасажирів на рік. Максимально прогнозують до 4 млн людей.