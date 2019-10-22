ru
ua

В аеропорту Чикаго вибухнула сумка під час вантаження багажу на літак

Новини » Надзвичайні події   

На деякий час робота аеропорту по прийому і відправлення рейсів була припинена

У міжнародному аеропорту Мідвей в Чикаго (США) у понеділок незадовго після полудня стався вибух під час вантаження багажу в літак мексиканської авіакомпанії Volaris. Про це передає Daily Mail.

Наголошується, що вибухнула одна з сумок. Поліція заявила, що вибухнула сумка на завантажувальному ремені. Аварійні бригади відреагували на вибух бомби в чиказькому аеропорту.

Незабаром влада оприлюднила припущення, що вибух міг бути викликаний акумулятором або зарядним пристроєм для мобільного телефону. Влада заявила, що вибух видав гучний шум, при цьому в сумці згодом не було диму.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Пізніше поліція підтвердила, що інцидент був усунутий і загрози суспільній безпеці не було.

На час дослідження території аеропорту його робота була припинена. Тепер всі операції в аеропорту поновилися.

Нагадаємо, 21 жовтня близько 18:20 надійшла інформація в ДСНС про різкий запах аміаку в аеропорту "Бориспіль". У результаті цього з 20:00 виліт літаків з терміналу F було призупинено. У зоні діяльності аеропорту у зв'язку з обробкою полів аміаковмісними речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.

Пізніше стало відомо, що за допомогою до медиків через підозри отруєння звернулися близько 50 осіб. Робота аеропорту відновлена.

Українці розділилися в питанні російськомовних шкіл Київ скували пробки
Читати всі новини