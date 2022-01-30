В аеропорту "Бориспіль" службовий пес виявив майже 2 тисячі таблеток з наркотиками

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" службовий собака допоміг прикордонникам викрити контрабандистів з наркотиками. Пес виявив майже 2 тисячі таблеток Decancit SR, що містять псевдоефедрин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної прикордонної служби .

"У пункті пропуску "Бориспіль" із залученням службового собаки прикордонники у двох випадках виявили 1 900 таблеток Decancit SR, які містять псевдоефедрин. Він відноситься до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та щодо яких встановлюються заходи контролю", - йдеться у повідомленні.

Фото: у "Борисполі" викрили чоловіків, які перевозили пігулки з наркотиками з Єгипту (dpsu.gov.ua)

Стало відомо, що обидва чоловіки, які перевозили наркотики (1968 та 1969 року народження), прибули з Шарм-ель-Шейха (Єгипет). В одного з них службовий пес виявив 1000 пігулок, у іншого - 900.