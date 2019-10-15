В аеропорту Барселони відбулися зіткнення, кількість постраждалих збільшилася

В аеропорту Барселони Ель-Прат відбулися зіткнення між поліцією і протестувальниками, які підтримують незалежність Каталонії. Про це повідомляє El Pais.

Повідомляється, що вже 56 осіб звернулися за допомогою до медиків після отриманих в зіткненнях травм. Більшість поранених перебували в першому терміналі аеропорту. Чотирьом постраждалим знадобилася госпіталізація.

Близько 8 тис. учасників протестів сиділи перед виходами до першого терміналу. Вони перекрили доступ до аеропорту і порушили його роботу. Деякі екіпажі не прибули на робочу зміну. Авіакомпанія Vueling в результаті скасувала сто рейсів, запланованих на понеділок, і ще 20, які повинні були вилетіти у вівторок.

Мітингувальники вимагали звільнити 12 каталонських лідерів, яких заарештували після проведення референдуму про незалежність. Сьогодні їм оголосили строки ув'язнення.

Нагадаємо, Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів Каталонії до тривалих термінів позбавлення волі - вони отримали по 12 і 13 років ув'язнення.

У зв'язку з погіршенням ситуації в Барселоні МЗС України рекомендує громадянам уникати масових скупчень людей. Також можливі затримки рейсів.