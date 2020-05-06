В аеропорту Багдада впали три ракети

Сьогодні, 6 травня, у міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) впали три ракети типу "Катюша". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, по периметру міжнародного столичного аеропорту впали три ракети. Пізніше силовики також виявили ракетну установку з таймером в сільській місцевості Аль-Бакрія на захід від Багдада. Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад на аеропорт.

Як зазначається, сьогоднішня ракетна атака стала першою за кілька останніх тижнів в столичному окрузі Іраку.

Нагадаємо, в центральній частині Багдада в "зеленій зоні" дві ракети впали біля посольства Сполучених Штатів в Іраку. Нібито було випущено чотири ракети. В центрі столиці Іраку увечері в середу, 25 березня, піднялася тривога.

Також РБК-Україна писало, що у відповідь на вбивство американських солдатів та одного британця в Іраку були нанесені авіаудари в районі Багдада. За даними Пентагону, американські сили вразили 5 сховищ зі зброєю, належали бойовикам Хезболли.