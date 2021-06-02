Аеропорт Кишинева може стати коридором в контексті білоруської кризи, - експерт

На думку експерта, білоруська криза може обернутися несподіваними перевагою для Молдови.

"Географічно Кишинів найзручніший аеропорт з доступних. Альтернативою могла б бути і Рига, але вона менш зручна і, крім того, вона також увійшла в список країн, що ввели санкції проти Білорусі. А серед явних плюсів Кишинева те, що у них є і були польоти в Москву і Пітер", - зазначає Антонюк.

У тому, що у Кишинева є всі шанси стати стратегічним коридором в повітряному сполученні України, Білорусії і Росії в експертів немає сумнівів. Інша справа в якому обсязі.

"Нехай не все що було в Мінську, але близько 50% вони зможуть взяти на себе. Вони не зможуть охопити всю Росію, але забезпечити сполучення між Києвом, Москвою і Пітером вони зможуть. А в перспективі і Мінськом. Хоча для цього їм доведеться постаратися", - говорить експерт.

Водночас експерт зазначає, що миє виникнути питання щодо обмеження дозволів на польоти (злети, посадки, кількості рейсів).

"Але швидше за все це проблема вирішувана, і там підуть на зустріч, розуміючи, що все одно обходити якось треба. В цілому, Кишинів - найрозумніший і реальний претендент на те, щоб, хоча б частково, зайняти нішу Белавіа", - резюмував експерт.