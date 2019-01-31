Аеропорт "Бориспіль" потребує близько 500 млн доларів інвестицій

Кошти потрібні для будівництва готелю та нової злітної смуги

Аэропорт "Борисполь" нуждается в около 500 млн долларов инвестиций. Об этом журналистам рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

"По нашему убеждению, для того, чтобы два государственных аэропорты Борисполь и Львов стабильно развивались их нужно передавать в концессию и привлекать дополнительные средства. Ибо минимум инвестиций, которые требует аэропорт "Борисполь" в очерченной перспективе - это порядка 300-500 млн долларов", - заявил Омелян.

В частности, по его словам, средства нужны для строительства гостиницы и новой взлетной полосы.

"Это для строительства новой взлетной полосы, для строительства большого каргового терминала. Также для строительства других инфраструктурных вещей. Это включая тот же отель, который в аэропорту "Борисполе" отсутствует. У государства не будет такого ресурса, чтобы вкладывать в таком объеме. Соответственно мы будем привлекать частного инвестора с большим опытом", - добавил он.

Отметим, Министерство инфраструктуры Украины планирует сконцентрировать работу вокруг сообщения Украины со странами Европейского союза.