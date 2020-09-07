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Аеропорт Багдада знову піддався ракетному обстрілу

Багдад, Понеділок 07 вересня 2020 03:26
Аеропорт Багдада знову піддався ракетному обстрілу
Фото: вибух в Багдаді (ejmagnier.com)
Автор: Инна Собора

Три ракети "Катюша" впали в районі аеропорту Багдада. В результаті ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Reuters.

Одна з ракет впала на гараж аеропорту, пошкодивши чотири цивільних автомобіля.
Минулого тижня в ході трьох окремих інцидентів кілька ракет впало або поруч з аеропортом, або всередині сильно укріпленої зеленої зони Багдада, в якій знаходяться урядові будівлі і іноземні представництва. В результаті цих атак також не було жертв.

Вашингтон звинувачує в таких атаках підтримувані Іраном групи бойовиків.

Нагадаємо, раніше дві ракети "Катюша" впали недалеко від аеропорту Багдада в неділю 30 серпня. В результаті жертв немає.

РБК-Україна писало, що в кінці липня міжнародний аеропорт Багдада піддався ракетному обстрілу, на його територію впали дві ракети типу "Катюша"

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