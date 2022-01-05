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Аеропорт Алмати захопили: що відбувається

Автор: Анастасія Рокитна

У Казахстані заявили про захоплення аеропорту Алмати. Проходить евакуація співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Orda.kz.

Ситуація в Казахстані значно загострилась. Orda.kz повідомила про захоплення аеропорту столиці. У аеропорту заявили про те, що рейсів сьогодні не буде.

Оновлено: в аеропорту Алмати повідомили, що в будівлі зараз перебувають близько 45 загарбників.

"Як вони зайшли, наші співробітники покинули аеропорт. У момент захоплення пасажирів у терміналі не було. Ми заздалегідь швидко евакуювали пасажирів. Вивели їх через 11 ворота. Саме на той момент прилетів літак", - повідомили у прес-службі.

Військові залишили аеропорт, співробітники аеропорту самотужки евакуювали пасажирів, додали в аеропорту.

Крім того, на тлі протестів аеропорт Актау зупинив роботу. З Києва сьогодні два рейси в Алмати.

Нагадаємо, у Казахстані на тлі масових протестів відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

Зазначимо, столиця Казахстану вводить режим надзвичайного стану.

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Казахстан