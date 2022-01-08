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Аеропорт Алмати залишиться закритим до 10 січня

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Казахстану прийняла рішення продовжити закриття аеропорту міста Алмати до 10 січня. Раніше повітряну гавань закрили після того, як її захопили протестувальники кількома днями раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Хабар 24".

За даними провладного казахського телеканалу, аеропорт "Алмати" буде закритий до 10 січня. Причини такого рішення не уточнюються.

Повітряну гавань влада Казахстану закрила 6 січня, наступного дня після того, як військовим вдалося її відбити у протестувальників. Також повідомлялося, що аеропорт "Алмати" прийматиме військові рейси.

Нагадаємо, через закриття аеропорту "Алмати" з Казахстану не змогла вилетіти група українців.

Як повідомили в МЗС, йдеться про понад 40 громадян України. Зараз дипломати шукають спосіб їх повернення додому.

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