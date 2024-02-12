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На аэродроме в Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины, - ГУР

Фото: на аэродроме в Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На аэродроме Шайрат в Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины. Речь идет об обучении управлению БПЛА "Shahed-136" и "Ababil-3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует - в Сирии тренируют российских операторов БПЛА иранского производства", - говорится в сообщении.

Как рассказали разведчики, обучение операторов для России проводят "Ливанская полиция Хезболлие" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат.

"Ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение БПЛА "Shahed-136" и "Ababil-3", а также дистанционно управляемым самолетом Raad", - добавляют в ГУР.

Также известно, что возглавляет военные учения один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, специализирующийся на изготовлении и обслуживании беспилотников.

"Вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА", - констатируют в ведомстве.

Война в Украине и роль Сирии

В марте 2023 года президент Сирии Башар Асад встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Тогда он заявил, что Россия якобы борется с "неонацистами" и "старыми нацистами", которых Запад приютил и поддерживает.

Еще в начале масштабного вторжения РФ в Украину, в марте 2022 года, The Wall Street Journal писало о том, что Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях. Их планировалось использовать для штурма украинских городов.

Отметим, что сирийский аэродром Шайрат в разные годы не раз становился мишенью для ударов как США, так и Израиля.

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