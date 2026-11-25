На аэродроме "Саваслейка" Силы обороны Украины поразили пять самолетов, которыми россияне терроризируют гражданских украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

По предварительной информации, три российских самолета МиГ-31 и два Су-34 определенное время летать не смогут - они поражены.

Степень повреждений и информация о количестве уточняется.

"Есть вероятность еще лучших новостей", - добавили в Генштабе.