На аэродроме "Саваслейка" поражены 5 самолетов, которыми россияне терроризируют украинцев
13:51 25.11.2026 Ср
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Фото: на аэродроме "Саваслейка" поражены 5 самолетов, которыми россияне терроризируют украинцев (Getty Images)
На аэродроме "Саваслейка" Силы обороны Украины поразили пять самолетов, которыми россияне терроризируют гражданских украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
По предварительной информации, три российских самолета МиГ-31 и два Су-34 определенное время летать не смогут - они поражены.
Степень повреждений и информация о количестве уточняется.
"Есть вероятность еще лучших новостей", - добавили в Генштабе.
Напомним, ночью 25 ноября Силы обороны и СБУ поразили аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области РФ, где базируются носители "Кинжалов".
Также СБУ вместе с другими составляющими сил обороны поразила "Куйбышевский" и "Сызранский" НПЗ, расположенные в Самарской области РФ.