На аэродроме под Севастополем россияне разместили системы ПВО и РЛК: спутниковые снимки

OSINT-аналитики Radio & Nukes показали спутниковый снимок аэродрома Бельбек, который оккупанты превратили в свою военную базу. Эксперты обнаружили на авиабазе:

две РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО-У;

РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономная типа 96Л6;

радар подхода RSP-27, используемый для помощи самолетам при посадке, а не для ПВО;

комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2".

Также в сети показали график зоны действия радаров на аэродроме Бельбек. Однако этот график пока не точен, поскольку не учитывает конкретные характеристики каждой радиолокационной станции.

Ситуация в Крыму

Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты перекидывают оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Так, недавно, по данным источников РБК-Украина, СБУ вместе с ВМС атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Они сделали это с помощью дронов "Морской малюк" с экспериментальным вооружением.