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На аэродроме под Севастополем россияне разместили системы ПВО и РЛК: спутниковые снимки

Фото: на аэродроме под Севастополем россияне разместили системы ПВО и РЛК (oruzhie info)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне разместили на аэродроме Бельбек под оккупированным Севастополем комплексы ПВО и радиолокационные станции. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

OSINT-аналитики Radio & Nukes показали спутниковый снимок аэродрома Бельбек, который оккупанты превратили в свою военную базу. Эксперты обнаружили на авиабазе:

  • две РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО-У;
  • РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономная типа 96Л6;
  • радар подхода RSP-27, используемый для помощи самолетам при посадке, а не для ПВО;
  • комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2".

Также в сети показали график зоны действия радаров на аэродроме Бельбек. Однако этот график пока не точен, поскольку не учитывает конкретные характеристики каждой радиолокационной станции.

Ситуация в Крыму

Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты перекидывают оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Так, недавно, по данным источников РБК-Украина, СБУ вместе с ВМС атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Они сделали это с помощью дронов "Морской малюк" с экспериментальным вооружением.

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