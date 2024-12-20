На аэродроме "Остафьево" под Москвой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72, - ГУР

Отмечается, что в результате детонации основной силовой установки военно-транспортного самолета Ан-72 самолет был выведен из строя.

Известно, что он принадлежал военно-морскому флоту РФ

По предварительным оценкам, стоимость уничтоженного самолета составляет около 4,5 миллиона долларов.

Украинские разведчики напомнили, что каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, получит справедливый ответ.

Взрывы на российских аэродромах

Российские аэродромы - являются законными военными целями. За время полномасштабного вторжения они подвергались атакам или на их территории взрывались российские самолеты.

Важно отметить, что детонация самолетов РФ часто происходит из-за технических проблем, ведь из-за мировых санкций Россия не может больше их качественно обслуживать.

В течение 2024 года на территории РФ произошло несколько взрывов на военных аэродромах, которые привлекли значительное внимание.

Например, в ночь на 3 августа на аэродроме "Морозовск" (Ростовская область) прогремела серия мощных взрывов, после чего вспыхнул пожар. Сообщалось о детонации склада боеприпасов.

В ночь на 20 октября 2024 года на аэродроме "Липецк-2" (Липецкая область) также были зафиксированы взрывы.

Отметим, что на этом аэродроме базировались самолеты Воздушно-космических сил РФ. Целью ударов были склады боеприпасов, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники.