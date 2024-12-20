На аэродроме "Остафьево" под Москвой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72, - ГУР

Сегодня, 12 декабря, на российском аэродроме "Остафьево" в Московской области был зафиксирован мощный взрыв. Его причиной стала детонация на борту самолета Ан-72.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Отмечается, что в результате детонации основной силовой установки военно-транспортного самолета Ан-72 самолет был выведен из строя.
Известно, что он принадлежал военно-морскому флоту РФ
По предварительным оценкам, стоимость уничтоженного самолета составляет около 4,5 миллиона долларов.
Украинские разведчики напомнили, что каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, получит справедливый ответ.
Российские аэродромы - являются законными военными целями. За время полномасштабного вторжения они подвергались атакам или на их территории взрывались российские самолеты.
Важно отметить, что детонация самолетов РФ часто происходит из-за технических проблем, ведь из-за мировых санкций Россия не может больше их качественно обслуживать.
В течение 2024 года на территории РФ произошло несколько взрывов на военных аэродромах, которые привлекли значительное внимание.
Например, в ночь на 3 августа на аэродроме "Морозовск" (Ростовская область) прогремела серия мощных взрывов, после чего вспыхнул пожар. Сообщалось о детонации склада боеприпасов.
В ночь на 20 октября 2024 года на аэродроме "Липецк-2" (Липецкая область) также были зафиксированы взрывы.
Отметим, что на этом аэродроме базировались самолеты Воздушно-космических сил РФ. Целью ударов были склады боеприпасов, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники.
Также ранее мы сообщали о взрывах на аэродроме "Ханская" (Майкоп, Адыгея). Подробнее - в материале РБК-Украина.
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