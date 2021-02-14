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Адвокати Навального звернулися в Комітет міністрів Ради Європи

Автор: Инна Собора

Адвокати російського опозиціонера Олексія Навального звернулася в Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ). КМРЄ просять вжити заходи щодо Росії у зв'язку невиконанням Москової рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Ів Роше".

Про це повідомляє DW.

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Звернення повинно бути розглянуто в березні.

У жовтні 2017 року ЄСПЛ присудив російському опозиціонеру компенсацію в розмірі 80 тисяч євро, визнавши, що влада РФ порушили щодо нього дві статті Європейської конвенції з прав людини - про право на справедливий судовий розгляд і про покарання виключно на основі закону.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз розпочав обговорення можливих санкцій проти Росії з-за ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним.

Крім того, у Брюсселі обговорять санкції проти Росії за порушення прав людини.

РБК-Україна повідомляло, що ЄСПЛ присудив 100 тисяч євро моральної шкоди підзахисним Навального.

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