Адвокати Балуха з'ясовують причини етапування політв'язня

Фото: Володимир Балух (crimeahrg.org)

Адвокат підтвердила, що Балух знаходиться в СІЗО Сімферополя

Захисники української політв'язня Володимира Балуха намагаються з'ясувати причини його етапування з керченської колонії. Про це повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає РБК-Україна, посилаючись на Крым.Реалии.

Адвокат підтвердила, що Балух знаходиться в СІЗО Сімферополя. За її словами, адвокат спробує потрапити до Балуху "при першій можливості".

"Ще не відомо, через касацію його привезли, або за якихось інших підстав. Зараз адвокат намагається з'ясувати це. Якщо говорити про касаційне подання, яке подав прокурор, то дати цього засідання не призначено. Тому, можливо, Володимира привезли в силу інших обставин. Які саме, зараз важко сказати, але ми намагаємося з'ясувати", - сказала Скрипник.

Відзначимо, вчора Володимира Балуха доставили з керченської колонії в СІЗО Сімферополя. Прес-служба так званого Верховного суду Криму повідомила, що 30 січня "суд отримав касаційну скаргу прокуратури Криму щодо вирішення "Раздольського райсуду" у справі про нібито дезорганізації Балухом роботи ізолятора.

РБК-Україна писало, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що Балух не має наміру просити про помилування.

28 січня Верховний суд анексованого Росією Криму відмовив адвокатам українського активіста Володимира Балуха в зменшенні терміну вироку.