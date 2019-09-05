Адвокату не повідомляють про місце відбування покарання Зайцевої

Харківський слідчий ізолятор відмовив адвокату потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) у Харкові, унаслідок якої загинули шість людей, у наданні інформації про те, де відбуватимуть покарання визнані винними Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Про це адвокат Лариса Матвєєва повідомила у Facebook.

За її словами, підставою для відмови в пенітенціарній установі назвали конфіденційність такої інформації.

"Цікаво, коли конфіденційною є інформація тільки для представника потерпілих у справі, в той час як всі ЗМІ вже обговорюють умови проживання в цих установах. Чи, може, проблема саме в документальному підтвердженні цієї інформації?" - написала адвокат.

Раніше з'явилася інформація про те, що Зайцеву етапували до колонії в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що Київський районний суд Харкова 26 лютого оголосив вирок Олені Зайцевої та Геннадія Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста. Дронову і Зайцевої дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що адвокат Зайцевої попросив суд пом'якшити покарання його підзахисній та змінити вирок на умовне покарання. Адвокат просив призначити Зайцевій покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

Додамо, що Харківський апеляційний суд вирішив залишити в силі вирок учасникам ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.