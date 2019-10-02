Присвоївому будівлю на Банковій екс-нардепу оголосили підозра

Фото: будинок на Банковій (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Його підозрюють у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману

Прокуратура міста Києва оголосила підозра у привласненні державного приміщення на вулиці Банковій адвокату, колишньому народному депутату Антону Ружицкому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, підозрюваний разом з іншими учасниками злочинної схеми, використовуючи анкетні дані померлого в 2002 році жінки, від її імені продали приміщення на вулиці Банковій, що перебуває на балансі Державного управління справами і є держвласністю, на користь підставної фізичної особи.

Наразі затриманому, 1952 р. н., повідомлено про підозру у ч. 4 ст. 190 КК україни (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах) і ч. 3 ст. 15 год 4 ст. 190 (незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах) КК України".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві адвокат привласнив державне приміщення на вулиці Банковій вартістю 5 млн гривень та намагався його продати.Затриманий намагався продати приміщення орендарям за 130 тис. доларів.

Крім того, слідчі Державного бюро розслідувань виявили незаконне привласнення грошових коштів держпідприємства "Морський торговельний порт "Південний" під час придбання неякісного обладнання за завищеними цінами.